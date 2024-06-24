شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى معسكر لاتفيا استعدادا لتصفيات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب كرة السلة رجال، بقيادة الألمانى هنريك رودل، معسكرا خارجيا فى لاتفيا استعدادا للتصفيات المؤهلة للأولمبياد والتي ستقام باليونان 2 يوليو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر 14 لاعبا، ويرافقهم أيمن على عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيسا للبعثة، واللاعبون هم كل من أحمد عادل، كريم الجيزاوى، باتريك جاردنر، يوسف شحاتة، إيهاب امين، عمرو الجندى، هيثم كمال، يوسف رفعت، أنس أسامة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، عمر هشام، أحمد ياسر، عمر طارق.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من رودل مديرا فنيا، ومعه وائل بدر ورامى جنيدى، ومحمد سليم، مدربون، بالإضافة إلى ميدو ربيع إدارى، محمد جمال مخطط أحمال، وأحمد يحيى طبيب، بالإضافة إلى على موسى مدلك، و عبد الرحمن الجلاد محلل أداء.