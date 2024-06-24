قرار مفاجئ من مدرب الزمالك بشأن احتمالية مواجهة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة المدرب جوزيه جوميز، أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران اليوم الإثنين الختامي تحسبا لمواجهة الأهلي.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي، مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخلال الساعات الماضية، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم خوض المباراة، في ظل رفض استكمال المسابقة، دون خوض الفريق المنافس مبارياته المؤجلة.

وأفاد موقع "مصراوي"، بأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز، قرر الدخول في معسكر مغلق عقب مران اليوم بشكل طبيعي، تحسبا لأي قرار من مجلس الإدارة، وحتى يكون الفريق جاهز.