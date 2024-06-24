رابطة الأندية توقع غرامة على الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات لموسم 2023-2024.

وكان الأهلي قد التقى مع الداخلية على أرضية استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة المحلية، وفاز بهدفين مُقابل هدف.

وشملت العقوبات توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 10 دقائق في بداية مباراته ضد الداخلية، مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.

يشار إلى أن الأهلي وصل للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ59 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عن 15 نقطة بالمركز الأخير.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة القمة أمام الزمالك، مساء غد الثلاثاء، رغم الموقف الغامض الذي يُحيط بإقامة اللقاء بسبب قرار مسؤولي القلعة البيضاء بالانسحاب من الدوري لحين تحقيق مطالبهم.