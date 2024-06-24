البنك الأهلي يكتسح بلدية المحلة بخماسية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق البنك الأهلي فوزا عريضا على نظيره بلدية المحلة بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية استاد السلام، فى الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز

أهداف البنك الأهلي جاءت بتوقيع كل من محمد هلال وأسامة فيصل ومحمد جريندو ومحمد بسيوني وسجل أحمد عبدالقادر لاعب بلدية المحلة هدفا في مرماه.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة من 7 انتصارات و6 تعادلات و14 هزيمة وسجل 40 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا، بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 16 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 53 مرة..

تشكيل البنك الأهلي..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – عاصم صلاح –

خط الوسط: محمد بسيوني - أحمد النادري – محمد فتحي – إسحاق يعقوب

خط الهجوم: محمد هلال – ياو أنور – أسامة فيصل.

تشكيل بلدية المحلة..

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ - أحمد العش - نور الزموري - السيد عوض

خط الوسط: أحمد مجدي كهربا - بنجامين إينوك - مؤمن راضي

خط الهجوم: محمد عادل أمو - وحيد محسن - حسام أشرف.