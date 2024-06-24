الليلة .. الأهلي ينتظم في معسكر مغلق استعدادًا لقمة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - .

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لملاقاة الزمالك المقرر اقامتها غد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن ينتظم الأحمر تحت قياده مارسيل كولر في معسكر مغلق الليلة استعدادًا للمواجهة.

كان الأهلي قد واصل مران على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة؛ وذلك بعد الفوز على فريق الداخلية في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية .

أودت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبا لعدم الإرهاق.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.