مفاجأه..مصدر ينفى موافقه رئيس الرابطه على اقاله عامر حسين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر قريب من أحمد دياب رئيس رابطة الأنديه أن دياب لم يعتذر للزمالك عن تصريحات ثروت سويلم .. لكن أكد أنه خانه التوفيق في حديثه كما أن أحمد دياب لم يعرض إقالة عامر حسين من الإشراف على إدارة المسابقات وانما عرض على الزمالك جدول الدوري وأكد أن ترتيب المباريات جاء بنفس السيمترية للأهلي والزمالك .. كلاهما تأجل له ٧ مباريات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية .. والأهلي تأجل له مباراتين إضافيتين بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، قرار اللعب من عدمه هو قرار مجلس ادارة الزمالك و الرابطة ملتزمة بالاءحة و تطبيق بنودها