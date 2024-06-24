موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق الكرة المصرية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بنظيره الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز خلال مواجهة الزمالك، حيث يبحث عن مطاردة بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري العام المصري.

وتواجه إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عدد من المعوقات، حيث يرفض مجلس إدارة الفارس الأبيض خوض اللقاء، بعد تحقيق شروطه بلعب جميع الأندية المباريات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي أمام الزمالك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تُنقل مباراة الأهلي أمام الزمالك عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي سيسبقها ستوديو تحليلي، والذي سيكون قرابة الساعة ونصف لساعتين.