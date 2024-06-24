تطورات أزمة القمة.. الزمالك يتمسك بمطالبه ولا نية للتراجع عن قرار عدم خوض المباراة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بمطالبه لاستكمال مسابقة الدوري المصري وخوض مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويشهد الشارع الرياضي المصري حالة من التوتر في الساعات الأخيرة بسبب إصرار الزمالك على عدم خوض مباراة القمة أمام الاهلي بسبب عدم تنفيذ مطالبه الأربعة التي حددها في بيان سابق عقب خسارة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

ويجتمع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لبحث حل للأزمة الراهنة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم إسباني.

وكان الزمالك قد استقرعلى تصعيد الأزمة إلى المحكمه الرياضيه الدوليه للحصول على حقوقه وهو ما سبق أن انفردنا به فى وقت سابق.

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي بعد الجلسه التى عقدها اليوم بمنزل رئيس النادي حسين لبيب والتى تم تسريب بعض تفاصيلها برفض لعب مباراة القمه أمام الأهلى المقرره بعد غدا الثلاثاء فى الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز إلا بعد تنفيذ مطالب القلعه البيضاء وتتضمن التحقيق مع حكم مباراة المصري أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا ولعب مباريات الدور الأول المؤجله أولا وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه.



