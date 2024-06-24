عاجل.. بيان مرتقب لنادي الزمالك بشأن مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه سيصدر بيانا بعد قليل بشأن الأزمة الراهنة وموقفه من خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يوضح بيان نادي الزمالك موقف النادي من خوض مباراة القمة، في ظل رفضه المُعلن من قبل، لحين تحقيق الاشتراطات الخاصة بتنظيم جدول المسابقة وإقامة المباريات المؤجلة من الدور الأول.

ويشهد الشارع الرياضي المصري حالة من التوتر في الساعات الأخيرة بسبب إصرار الزمالك على عدم خوض مباراة القمة أمام الاهلي بسبب عدم تنفيذ مطالبه الأربعة التي حددها في بيان سابق عقب خسارة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

ويجتمع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لبحث حل للأزمة الراهنة.

واستقرعلى تصعيد الأزمة إلى المحكمه الرياضيه الدوليه للحصول على حقوقه وهو ما سبق أن انفردنا به فى وقت سابق.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الزمالك والأهلي مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز على فاركو بهدفين دون رد في آخر لقاء خاضه الفريق في الدوري وقبلها خسر من المصري بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز.