إلغاء معسكر الزمالك استعدادًا لـ قمة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت اللحظات القليلة الماضية عدم الوصول لحل بشأن خوض مواجهة قمة الأهلي والزمالك، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

وقام بأبلاغ لاعبيه بعدم إقامة معسكر للفريق خلال الساعات المقبلة، بعدما كان مدير الكرة عبد الواحد السيد قد أبلغ اللاعبين بأقامة معسكر اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الأهلي في القمة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد هدد بالاستقالة الجماعية خلال الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية مع الثنائي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب.

وهدد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة الجماعية بسبب الضغوط التي واجهها خلال الفترة الأخيرة بشأن خوض موقعة القمة أمام الأهلي، وتأجيل النظر في مطالب الفارس الأبيض.

ولم يُثمر الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة الزمالك ورئيس الرابطة عن أي نتائج، بعدما يتمسك الزمالك بمطالبه الأربعة قبل لعب مواجهة الأهلي المقرر لها غدًا.