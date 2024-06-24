غدا.. هولندا والنمسا في مواجهة قوية بـ يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي هولندا والنمسا في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2024”.

وتشهد المجموعة الرابعة منافسة شرسة بين المنتخبات الأربعة حيث يتقاسم هولندا وفرنسا الصدارة برصيد 4 نقاط ويليهما النمسا بفارق نقطة بينما يتذيل بولندا المجموعة بدون نقاط.

وتمتلك المنتخبات الأربعة فرصة التأهل إلى الدور التالي بما في ذلك بولندا التي إذا حققت الفوز على فرنسا فمن الممكن أن تتأهل كأفضل منتخبات في المركز الثالث.

فرصة هولندا والنمسا..

ويحتاج المنتخب الهولندي للتعادل من أجل تأهل للدور التالي، بينما يحتاج منتخب النمسا للفوز للتأهل مباشرة، فيما سيمثل التعادل فرصة أخرى للمنتخب النمساوي للتأهل كواحد من بين أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبدأ المنتخب الهولندي مبارياته بالبطولة بالفوز 2 / 1 على منتخب بولندا ثم تعادل سلبيا مع المنتخب الفرنسي بينما بدأ المنتخب النمساوي مبارياته في البطولة بالخسارة بشق الأنفس أمام المنتخب الفرنسي بهدف نظيف، ثم تغلب على المنتخب البولندي 3 / 1 ليجدد آماله في التأهل لدور الـ.16