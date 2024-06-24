شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضرب بلدية المحلة بخماسية نظيفة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلي فوزا كبيرا على بلدية المحلة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، فى الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري NILE.

سجل أهداف البنك الأهلى كل من محمد هلال ومحمد بسيونى وأسامة فيصل وجريندو وأحمد العش "هدف عكسى" فى الدقائق 19 و 53 و 72 و 86 و91 .

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلى رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة.



بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – عاصم صلاح –

خط الوسط: محمد بسيوني - أحمد النادري – محمد فتحي – إسحاق يعقوب

خط الهجوم: محمد هلال – ياو أنور – أسامة فيصل.



فيما جاء تشكيل بلدية المحلة من:



حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ - أحمد العش - نور الزموري - السيد عوض

خط الوسط: أحمد مجدي كهربا - بنجامين إينوك - مؤمن راضي

خط الهجوم: محمد عادل أمو - وحيد محسن - حسام أشرف.