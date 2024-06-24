شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يزور مران مودرن فيوتشر وترحيب من اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواجد أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، في مران الفريق الذي أقيم اليوم استعداداً لمواجهة الجونة الخميس المقبل، فى منافسات الجولة 28 بالدوري والتي تجمع الفريقين باستاد خالد بشارة.

ويخضع أحمد رفعت ، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة، فى محاولة من الأطباء للتعرف على السبب الرئيسي فى الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال شهر مارس الماضي.



وكان أحمد رفعت قد استقر فى العناية المركزة لفترة تصل إلى شهر، قبل أن يغادر المستشفى ويستقر بمنزله، ليبدأ رحلة الفحوصات الطبية.



وتعرض رفعت فى شهر مارس الماضي لوعكة صحية بعد سقوطه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري، دون أي تدخل على أرض الملعب، قبل أن تهرع الأجهزة الطبية إلى اللاعب والذي توقف قلبه بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وكان أحمد رفعت قد خضع لعملية قسطرة في القلب، وفضل الأطباء إراحته وعدم تعرضه لأي إجهاد، وكان الأطباء المعالجون للاعب قد استقروا بنسبة كبيرة على تشخيص حالة أحمد رفعت بأنه تعرض لجلطة في القلب غير أن الفحوصات مازالت مستمرة للتأكد من السبب الحقيقي الذي أدى للوعكة التي مر بها اللاعب.



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