شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي.

ويخوض "شيكابالا" المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وشهد مران اليوم مشاركة 5 من الناشئين وهم، هشام محمد فؤاد وأحمد مجدى ثنائي دفاع فريق 2005، وحسن أبو المعاطي ظهير أيسر فريق 2005 وأيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006 وخالد أحمد السنبوك مهاجم فريق الشباب مواليد 2005.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد أبرز العناصر في قطاع الناشئين للفريق الأول والاستفادة منهم.