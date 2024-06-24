شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد ينتظم فى تدريب الزمالك وتأهيل ياسر حمد والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، وكان حسام عبد المجيد حصل على راحة من مران الأمس، واكتفى بخوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل أن يشارك في مران اليوم، وشارك اللاعب فى الفقرة البدنية بجانب الفقرة الفنية والخططية بصورة طبيعية في مران اليوم.

وخاض ياسر حمد لاعب الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش مران اليوم، وأدى المدافع تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت خاض محمود حمدي "الونش" تدريباته التأهيلية على هامش المران، بعدما سبق وخضع لعملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأدى "الونش" تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.