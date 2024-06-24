شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر رابطة الأندية بالاعتذار عن خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد اعتذاره عن خوض مباراة الأهلى غدا الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن منافسات الدورى الممتاز.

جاء ذلك بناء على اتفاق حسين لبيب رئيس الزمالك، ومسئولى الرابطة ووزير الرياضة في جلسة اليوم، بحيث لا يتوجه الأهلى وطاقم الحكام لملعب المباراة غدا في غياب الزمالك، وهو مشهد لا يليق بالكرة المصرية.

كان حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، قد عقد جلسة منذ ساعات مع وزير الرياضة أشرف صبحى، ورئيس رابطة الأندية أحمد دياب فى محاولة لحل الأزمة، وبعدها أخطر الجهاز الفنى للزمالك لاعبي الفريق بالدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم، استعدادا لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة.

وبعد ساعات من إبلاغ اللاعبين بالدخول فى معسكر استعدادا للقمة، تم إبلاغهم مرة أخرى بإلغاء معسكر مباراة القمة.

من جهته أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أنهم بصدد إصدار بيان رسمى بعد قليل لكشف جميع التفاصيل.