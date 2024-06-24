شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجهز غرامة رامى البدوى لرفع إيقاف القيد والمشاركة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعمل مسؤولو النادي المصري على تجهيز أموال الغرامة المادية الموقّعة على النادي، بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق، والتي تصل إلى نصف مليون دولار، وذلك لسدادها قبل نهاية يونيو الجاري لرفع إيقاف القيد والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري أن جميع المحاولات الودية لإقناع التونسي رامي البدوي، لاعب الفريق السابق، بتقسيط مستحقاته المتأخرة لدى النادي باءت بالفشل، وبات النادي مطالباً بسداد تلك المستحقات التي تقارب نصف مليون دولار خلال ساعات حتى لا يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة بالكونفدرالية.

كان عدد من لاعبي المصري الأجانب، وكذلك مسؤولو النادي، قد تواصلوا خلال الأيام الماضية مع البدوي، غير أن التونسي لم يستجب لتلك المحاولات.

وضمن النادي المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، إلا أن الفيفا يشترط عدم وجود أي قضايا على الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وكان التونسي رامي البدوي قد حصل على حكم بأحقية الحصول على 450 ألف دولار من المصري، بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري، مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الأفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.