شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا عدم خوض مباراة الأهلى ويتعهد باستكمال الدورى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك فى بيان رسمى عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وجاء نص البيان كالتالى:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري، المقرر إقامتها غداً، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

وتتعهد الإدارة بأن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجِلّه ونحترمه، ونثمّن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهّم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".