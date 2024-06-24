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أحمد كشري مديراً فنياً لبلدية المحلة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة مساء اليوم الإثنين تعيين أحمد كشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي وذلك خلفاً لأحمد عبد الرؤوف.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":"تعيين الكابتن "أحمد كشري" مديرًا فنيًا جديدًا لنادي بلدية المحلة".

وجاء قرار رحيل أحمد عبدالرؤوف عن تدريب بلدية المحلة بعد تراجع نتائج الفريق والتي كان آخرها السقوط أمام البنك الأهلي اليوم بخماسية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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