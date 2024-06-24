مواعيد مباريات الإثنين في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: تتجه الأنظار اليوم (الإثنين) صوب ملاعب ألمانيا لمواصلة الاستمتاع ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث تلتقي كرواتيا مع إيطاليا في موقعة "كسر عظم" في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات، وفي نفس التوقيت تتحدي ألبانيا منتخب اسبانيا الذي يعد الأفضل في البطولة القارية حتى الآن،

إليكم مواعيد المباريات التي تقام الإثنين بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- كرواتيا– إيطاليا (10 مساءاً) : eIN Sports HD Max1- حسن العيدروس

- ألبانيا – اسبانيا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max2- علي محمد علي