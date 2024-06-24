شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة منتخبات غرب آسيا بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا تحت 19 عاما، اليوم، والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 25 يونيو وحتى الخامس من يوليو المقبل، وينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمشاركة 12 منتخبا، هي: (السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين)، إضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.

وكانت القرعة التي أجريت 18 يونيو الجاري، أسفرت عن 6 مواجهات في الجولة الأولى من البطولة، إذ يلتقي المنتخب الوطني تحت 19 عاما في افتتاح مشواره المنتخبَ اليمني. فيما يلتقي منتخب عمان منتخب الكويت، ومنتخب العراق منتخب الأردن، ويلتقي منتخب لبنان منتخب ألبانيا.

كما يلتقي منتخب البحرين منتخب الإمارات، وتختم الجولة بمواجهة منتخب سوريا منتخب فلسطين، وستُلعب جميع مباريات البطولة على ملعبي مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ.