جيسوس يفاوض البرازيلي رافينيا لعيون الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن نادي الهلال السعودي يريد التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وقالت الصحيفة «تواصل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال مع برشلونة لإظهار رغبته بقدوم اللاعب.

النادي الكتالوني أخبر المدرب بأنه لكي يفكر النادي بترك رافينيا يخرج يجب أن يكون العرض على الأقل 90 مليون يورو».

وأضافت «تواصل جيسوس مع محيط اللاعب، وقال لهم «إن العرض الذي سيقدمه الهلال السعودي لأجله سيكون عاليا، مع راتب للاعب أعلى مما يناله مع برشلونة».

الوضع المالي

وفقا لما ورد، فإن الجميع يعلم الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، على الرغم من اعتراف رئيسه خوان لابورتا علنا بأن النادي تلقى عروضا مهمة لجزء كبير من لاعبيه، وأنه تم رفضها لأهميتهم بصفوف الفريق، إلا أن الواقع هو أن النادي الكتالوني يجب أن يبيع بعض نجومه لمواجهة أزمته المالية، وفي هذا السيناريو يظهر اسم رافينيا.

وقد حاول الهلال ضم اللاعب صاحب الـ27 عاما خلال الميركاتو الصيفي 2023، وأكدت تقارير ترحيب إدارة برشلونة بهذه الخطوة، إلا أن الصفقة لم تتم؛ بسبب رفض النجم البرازيلي.

وانضم رافينيا إلى صفوف برشلونة في يوليو 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 58 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين يورو من المتغيرات.

وخاض رافينيا مع «البارشا» 87 مباراة عبر كل المسابقات، أحرز خلالها 20 هدفا مع تقديم 25 تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع النادي الكتالوني في يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

عودة نيمار

إلى ذلك تحدث اللاعب البرازيلي نيمار عن رغبته في العوة إلى الملاعب من جديد، بعد اقترابه من التعافي من الإصابة، وقال في تصريحات لشبكة «TNT Sports» البرازيلية «أفتقد للعب كرة القدم كثيرا. أريد العودة للعب، وهو الأمر الأكثر أهمية، كانت هذه الأشهر صعبة حقا، إنها ليست إصابة سهلة، حيث تجري الجراحة وتتعافى وتنتهي».

وتابع نيمار «الأمر يتعلق بالجانب العقلي أكثر من أي شيء آخر، كان علي أن أجهز نفسي كثيرا عقليا لمواصلة اللعب بالإرادة والرغبة»، مضيفا «أن أجهز نفسي عقليا أعتقد أنه أهم شيء أفكر فيه في الوقت الحالي، ليس الفوز بالألقاب أو الانتصارات أو الأهداف ولكن التعافي بأسرع ما يمكن واللعب مرة أخرى».

وقبل عودة نيمار التي تنتظرها الجماهير الهلالية بفارغ الصبر، حرص اللاعب على دعم منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة أمام كوستاريكا فجر اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد معسكر المنتخب البرازيلي بمقره بمدينة لوس أنجلوس وجود نيمار، الذي حضر التدريبات، والتقط عددا من الصور مع اللاعبين، كما أدى عددا من تدريبات اللياقية وتمارين الجري منفردا.

لودي يزيل شعار الهلال

من جهة ثانية أزال البرازيلي رينان لودي شعار ناديه الهلال، واسم الفريق من «البايو» الخاص به عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستقرام».

وفسر كثيرون تصرف اللاعب بأنه إشارة إلى اقتراب رحيله عن النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، لا سيما أن جماهير هلالية كثيرة طالبت في الفترة الماضية بمغادرته، واعتبرت أنه لم يقدم الإضافة المأمولة منذ انضمامه للفريق.

وانضم رينان لودي إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى 2027، قادما من مارسيليا الفرنسي، ليكون الصفقة الأجنبية الوحيدة للنادي العاصمي في يناير الماضي، مقابل 20 مليون يورو، حسب تقارير صحفية.

أرقام رافينيا مع برشلونة:

انضم إلى صفوف برشلونة في يوليو 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 58 مليون يورو.

خاض مع «البارشا» 87 مباراة عبر كل المسابقات.

أحرز خلالها 20 هدفا مع تقديم 25 تمريرة حاسمة.

ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في يونيو 2027.

تبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو.

إنجازات وألقاب رافينيا:

الدوري البرتغالي الممتاز: 2018–2019.

كأس البرتغال: 2018–2019.

الدوري الإسباني: 2022–2023.

كأس السوبر الإسباني: 2022–2023.

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