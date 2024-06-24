لابورت يفكر في الذهاب إلى أتلتيك بيلباو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدافع النصر السعودي إيمريك لابورت أنه مستعد للتفكير في الذهاب إلى أتلتيك بيلباو، ومغادرة النصر السعودي هذا الصيف، إذا ما تلقى عرضا من النادي الذي دافع عن قميصه في الفترة من 2012 وحتى 2018.

وفي تصريحات أوردها موقع «estadiodeportivo» الإسباني، قال المدافع الدولي الإسباني «لدي عقد مع فريقي لمدة عامين ولا أستطيع أن أقول المزيد.

لم يتحدث معي أي شخص من أتلتيك بيلباو في الأسابيع الأخيرة حول العودة».

وتابع حديثه عن مستقبله «سيتم الاستماع إلى جميع العروض. لقد قلت ذلك دائما، أكن احتراما كبيرا لأتلتيك. إنه النادي الذي احترمني أكثر من غيره.

لقد احترمته وهو النادي الذي أتواصل معه بشكل أفضل. يمكنني أن أكون هناك من أجلهم في أي وقت».

وكانت تقارير صحفية متنوعة قد زعمت خلال الأيام الماضية أن أتلتيك بيلباو قدم عرضا للنصر بقيمة 14 مليون دولار، للحصول على خدمات لابورت هذا الصيف، وقوبل العرض بالرفض من وصيف دوري روشن السعودي.

وخاض لابورت خلال فترته مع أتلتيك بيلباو 222 مباراة عبر كل المسابقات،، وسجل 10 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب كأس السوبر الإسباني موسم 2015-16.

ويخوض النجم الدولي حاليا مع المنتخب الإسباني منافسات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي انطلقت في ألمانيا يوم 14 يونيو 2024

أرقام لابورت مع النصر: