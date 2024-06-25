شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 6 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 6 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان مجلس إدارة النادى الأبيض برئاسة حسين لبيب انسحاب الفريق أمام الأهلى فى القمة 128 المقرر إقامتها غدا وعدم خوضها، والزمالك يسعى لتوفير 14 ألف دولار لحل أزمة إيقاف القيد الجديدة بسبب مساعدى فيريرا.

الزمالك يعلن رسميا عدم خوض مباراة الأهلى ويتعهد باستكمال الدورى قريبا

أعلن نادى الزمالك فى بيان رسمى عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وجاء نص البيان كالتالى:

الزمالك يخطر رابطة الأندية بالاعتذار عن خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدا

أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد اعتذاره عن خوض مباراة الأهلى غدا الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن منافسات الدورى الممتاز.

الزمالك يسعى لتوفير 14 ألف دولار لحل أزمة إيقاف القيد الجديدة بسبب مساعدى فيريرا

يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، في الوقت الحالي، على توفير 14 ألف دولار، قيمة مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الكروى الأول.

تفاصيل بيان الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلى وتعهده باستكمال الدورى قريبا

قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة، البيان الرسمي الذي أعلنه نادي الزمالك، حيث أعلن عن عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وجاء نص البيان كالتالى:

مجلس الزمالك يقدم واجب العزاء فى والد عمرو أدهم بمسجد المشير

حرص مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، والذى وافته المنية يوم الثلاثاء الماضى.

حسام عبد المجيد ينتظم فى تدريب الزمالك وتأهيل ياسر حمد والونش

انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي

شيكابالا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل فى الزمالك

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي.

أحمد دياب: رسميا إلغاء القمة 128 غدا.. واعتبار الأهلى فائزا 2 / 0

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.