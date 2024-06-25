انسحاب الزمالك أمام الأهلي.. الخوف من هزيمة تاريخية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: لماذا انسحب الزمالك من مباراته أمام الأهلي للمرة السادسة طوال تاريخ الصراع الكروي بينهما؟ ولماذا لا ينسحب الأهلي بنفس المعدلات؟ هل فعلها الزمالك خوفاً من هزيمة تاريخية بالنظر إلى الفارق الحالي بينهما؟

لا يمكن بالطبع القول إن الخوف من هزيمة ثقيلة هو الدافع الواضح والمعلن لمجلس إدارة نادي الزمالك من قرار الانسحاب من قمة الثلاثاء في الدوري المصري، ولكن مجلس "النادي الأبيض" صاحب الشعبية الكبيرة في مصر خلف الأهلي صاحب الشعبية الأكبر مصرياً وعربياً، أكد في بيانه أنه قرر عدم خوض القمة أمام الأهلي نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص، والظلم التحكيمي الذي يتعرض له على تعبير البيانات الزملكاوية المتعددة في الأيام الأخيرة، وخاصة القرارت التحكيمية الأخيرة في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.\

غضب جمهور الأهلي

ولكن على المستوى الجماهيري، يشعر جمهور الأهلي بالحزن الشديد والغضب الواضح، حيث كانوا يترقبون هذه المباراة على وجه التحديد لثقتهم أن الأهلي أفضل فنياً في المرحلة الراهنة من الزمالك، كما أن الزمالك حقق الفوز في المباراة الأخيرة بينهما في الدوري المصري، مما جعل جمهور الفريق الأحمر يترقب هذه القمة من أجل الثأر، وفي المقابل أعلن الآلاف من عشاق الزمالك عن دعمهم لقرارات إدارة النادي بالانسحاب من المباراة.

بيان الزمالك

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم.

وتابع النادي الأبيض في بيانه :"وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً".

وختم البيان :"فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".

كم مرة انسحب الزمالك؟



التاريخ يقول إن هناك 5 انسحابات سابقة للزمالك من مواجهة الأهلي، كان أولها في موسم 1947-1948، عندما رفض الزمالك خوض المباراة الأخيرة في دوري منطقة القاهرة، وفقاً لتقرير موقع "كورة".

تكررت حالات الانسحاب في فترات لاحقة، ففي موسم 1995-1996 انسحب الزمالك في الدقائق الأخيرة اعتراضًا على هدف لحسام حسن، بينما شهد موسم 1999-2000 انسحابًا جديدًا بعد أربع دقائق من بداية اللقاء احتجاجًا على طرد أيمن عبد العزيز.

أما في موسم 2019-2020، فانسحب الزمالك من لقاء القمة في الدوري المصري، بعد رفض اتحاد الكرة طلب تأجيل المباراة، ليقرر النادي خوض اللقاء بالناشئين، لكن حافلة الفريق لم تصل إلى الملعب بسبب تعطلها.

انسحاب آخر للزمالك في ديربي القاهرة في السوبر المصري 2023، عندما رفض الفريق خوض اللقاء اعتراضًا على عدم توقيع عقوبة على محمود كهربا لاعب الأهلي، ليشارك بيراميدز بدلًا منه.

وتعد هذه المرة السادسة التي ينسحب فيها الزمالك أمام الأهلي والسبب عدم تكافؤ الفرص.

العقوبات المتوقعة على الزمالك

تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على اعتبار الفريق المُنسحب خاسرًا بنتيجة 2-0، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري.

والعقوبات بالتفصيل كالآتي:

1. غرامة مالية: يُفرض على الفريق المُنسحب غرامات مالية تُحددها فئة المسابقة، وذلك وفقًا للوائح التي يقرها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

2. عقوبات ضد الفريق المُنسحب:

أ. يُعتبر الفريق المُنسحب مهزومًا بنتيجة 2-0 في المباراة التي انسحب منها.

ب. يتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في جدول المسابقة، بالإضافة إلى نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، مع إعادة ترتيب الفريق وفقًا للجديد بعد تطبيق العقوبة.

3. معاقبة المتورطين:

يُعاقب كل من له صلة بقرار انسحاب الفريق من المباراة، وذلك بناءً على تقرير الحكم ومراقب المباراة.

تتمتع إدارة المسابقات بالصلاحيات اللازمة للاستعانة بأي أدلة أو معلومات تراها ضرورية لفهم ملابسات الواقعة، واتخاذ القرار المناسب وفقًا للائحة المنظمة.

هبوط للدرجة الثانية؟

وإذا أصر الزمالك على عدم استكمال بطولة الدوري، فإن العقوبات ستكون أشد، حيث قد يتعرض الفريق للإيقاف عن المشاركة في أي بطولة لمدة موسم، مع هبوطه إلى الدرجة الثانية.