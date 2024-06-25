لوكاكو ينفرد برقم سلبي في يورو 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، رقما قياسيا سلبيا عبر إلغاء 3 أهداف شخصية له في نسخة واحدة من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وألغيت 3 أهداف للوكاكو بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، في أول مباراتين لبلجيكا في يورو 2024 بألمانيا.

وجرى إلغاء هدفين للوكاكو خلال خسارة بلجيكا أمام سلوفاكيا بهدف دون رد، في افتتاح مشوارها القاري: الأول بداعي التسلل، والثاني لوجود لمسة يد، قبل أن يعود لوكاكو ويسجل مرة أخرى خلال فوز بلاده على رومانيا بهدفين دون رد السبت، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا، «إنه سوء حظ بالنسبة له». فيما أوضح القائد كيفين دي بروين «لا أعتقد أنه محبط». ويمتلك لوكاكو 85 هدفا مع منتخب بلجيكا، وسيحاول زيادة غلته خلال المواجهة أمام أوكرانيا الأربعاء المقبل، وتسجيل أول أهدافه في يورو 2024. ولا بديل أمام بلجيكا سوى الفوز على أوكرانيا، إذ تمتلك جميع المنتخبات الـ4 بالمجموعة الخامسة 3 نقاط. وقال دي بروين عقب رومانيا، «لوكاكو قدم مباراة رائعة ، إنه ناكر للذات تماما، مثلما حدث حينما صنع الهدف ليوري تيليمان. نعم كان بالإمكان إنهاء الأمور بشكل أفضل لكن الشيء المهم هو قدرتنا على التسجيل».

من جانبه، أوضح تيديسكو «أعتقد أنه كان بمقدوره تسجيل 3 أهداف أو 4 أو 5 الليلة، من الرائع أننا صنعنا هذه النوعية من الفرص، وعلينا أن نواصل الصبر».