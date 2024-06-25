تحطم وجه بارناباس بعد اصطدامه مع حارس أستكلندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاشت الجماهير المجرية دقائق من القلق الكبير خلال مباراة منتخب بلادها أمام أسكتلندا، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد سقوط اللاعب بارناباس فارغا مغشيا عليه.

وحدث هذا الأمر بعد تنفيذ قائد منتخب المجر دومينيك سوبوسلاي لركلة حرة خرج على إثرها حارس منتخب أسكتلندا غون من مرماه، ليصطدم مع اللاعب فارغا الذي سقط أرضا ولم يستطع الحركة.

وأوقفت هذه الحادثة والاصطدام قلوب كل من كان في ملعب «إم إتش بي أرينا» في مدينة شتوتغارت لمشاهدة المباراة بين المنتخبين المجري والأسكتلندي، حيث تدخلت فرقة الإسعاف على جناح السرعة، وتوقفت المباراة لعدة دقائق من أجل إنقاذ اللاعب الذي لم يقو على الوقوف مجددا.

وأحيا منتخب المجر آماله في العبور إلى دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، ضمن أفضل مركز ثالث، بعد فوزه على أسكتلندا بنتيجة (1-0)، على ملعب شتوتجارت آرينا، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، في يورو 2024. ونشر الاتحاد المجري لكرة القدم، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقا، رسالة جديدة حول تطورات إصابة فارغا، قال فيها «تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس للكسر أثناء الاصطدام خلال المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ، ويرجح إجراء عملية جراحية، اللاعب يقضي الليلة في المستشفى في شتوتجارت، والفريق بأكمله يدعو له». وقام لاعبو منتخب المجر بالالتفاف حول زميلهم المصاب من أجل منع رؤية الإصابة، فيما تم نقل فارغا إلى خارج الملعب عبر نقالة، برفقة الطاقم الطبي، ليتم استئناف اللعب بعد توقف استمر عدة دقائق.

تفاصيل إصابة اللاعب بارناباس فارغا: