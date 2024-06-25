شكرا لقرائتكم خبر فلامنجو يتمسك بصدارة الدوري البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فلامنجو وبالميراس صراعهما على صدارة ترتيب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم. وتغلب فلامنجو 1 / صفر على مضيفه فلومينيسي، بينما تغلب بالميراس 3 / 1 على ضيفه جوفينتود، أمس، في المرحلة الـ11 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز باهيا على ضيفه كروزيرو 4 / 1، وبراجانتينو على ضيفه سبورت كلوب فيتوريا 2 / 1، في حين تعادل أتلتيكو باراناينسي مع ضيفه كورينثيانز

1 / 1، وأتلتيكو مينيرو مع ضيفه فورتاليزا بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب ماراكانا الشهير، ضاعف فلامنجو من جراح مضيفه فلومينينسي، بعدما انتصر عليه 1 / صفر، حيث يدين الفريق الأحمر والأسود بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه بيدرو جيليرمي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. وأنهى فلومينينسي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبيه فينيسيوس دي ليما لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 89. وارتفع رصيد فلامنجو إلى 24 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد فلومينيسي، الذي واصل انطلاقته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، عند 6 نقاط فقط في قاع الترتيب، بعد خوضه 11 لقاء. وعلى ملعب أليانز باركي، أفلت بالميراس من فخ ضيفه جوفينتود، بعدما فاز عليه 3 / 1. وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر جوزيه لوبيز بالتسجيل لباليمراس في الدقيقة 50، لكن إريك أدرك التعادل لجوفينتود في الدقيقة 64. ولم يهنأ الفريق الضيف بتعادله كثيرا، عقب تسجيل إستيفاو ويليان ومايكي روتشا الهدفين الثاني والثالث لبالميراس في الدقيقتين 76 و84 على الترتيب.