الامارات | اتحاد الكرة يطلق حزمة مساعدات لأندية «الهواة» بمبلغ 17.5 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، إطلاق حزمة مساعدات تصل قيمتها المالية إلى 17.5 مليون درهم من ضمنها برنامج الامتياز الرياضي، لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، فضلاً عن إعفاء جميع أندية «الهواة» من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية التي تبلغ 5 ملايين درهم.

وخصص اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مبلغاً مالياً لبرنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، ويضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسة، أولها الترتيب النهائي للأندية في دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة بنسب مختلفة، حسب جدول الترتيب من المركز الأول حتى الأخير.

ويشمل البند الثاني دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية، حيث سيتم تقديم دعم مالي لثلاثة مدربين مواطنين لكل نادٍ وفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون لدى المدرب الوطني عقد عمل مع النادي مسجل لدى اتحاد الكرة، وأن يملك الشهادات التدريبية المعتمدة (Pro-A-B)، وأن يكون مشاركاً في جميع المباريات شهرياً.

أما البند الثالث فيتعلق بالمسؤول الطبي، حيث سيتم دعم الأندية بمبلغ شهري، لتعيين مسؤول طبي بعقد دائم طبقاً للتصنيفات المعتمدة من وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية، ووفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون للمسؤول الطبي عقد عمل مع النادي مسجل لدى اتحاد الكرة، وأن يكون طبيباً عاماً أو اختصاصياً في (الطب الرياضي، العظام، الطب الباطني، طب الطوارئ، أمراض القلب، الجراحة العامة، الرعاية الحرجة، طب الأسرة، الصحة العامة).

وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن برنامج الامتياز الرياضي يُجسّد سعي اتحاد الكرة لدعم أندية الدرجة الأولى، وتطوير أدائها في جميع المسابقات التي تشارك فيها، مشيراً إلى أن أندية الأولى هي جزء مهم من منظومة كرة القدم الإماراتية، ودعمها يخدم هذه المنظومة.

وثمّن الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الدعم السخي الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن هذا الدعم له دور كبير في كل الإنجازات التي حققتها الرياضة، خصوصاً كرة القدم، وقال: «إن الدعم المالي المقدم وإعفاء الأندية من الغرامات، سيُساعدها على تحسين برامجها وتحضيراتها، ويخفف عنها الأعباء المالية، كما أن هذا الدعم يُحفّز الفرق على المنافسة، ويسهم في صقل مواهب اللاعبين».

وأضاف أن توزيع المكافآت على الأندية حسب ترتيبها في الجدول النهائي، يشجع الفرق على العطاء والمنافسة.

حزمة المساعدات تتضمن:

. برنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

. إعفاء جميع أندية الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية التي تبلغ 5 ملايين درهم.

طريقة توزيع برنامج الامتياز الرياضي

. توزيع مكافآت مالية حسب ترتيب الجدول النهائي من المركز الأول حتى الأخير.

. تقديم دعم مالي لثلاثة مدربين مواطنين لكل نادٍ وفقاً لشروط محددة.

. دعم الأندية بمبلغ شهري لتعيين مسؤول طبي بعقد دائم.