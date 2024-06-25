الامارات | إيطاليا تعود من بعيد وتقصي كرواتيا ومودريتش من كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إيطاليا حاملة اللقب من بعيد وانتزعت بطاقتها الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بتعادلها المثير أمام كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، 1-1 على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت كرواتيا في طريقها الى ثمن النهائي ووضع إيطاليا على لائحة الانتظار عندما تقدمت بهدف قائدها المخضرم لوكا مودريتش (55)، لكن حاملة اللقب خطفت هدف الفوز في الدقيقة الثامنة الاخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ماتيا زكانيي، في الدقيقة 98 من زمن المباراة، لتضمن ايطاليا وصافة المجموعة خلف إسبانيا صاحبة العلامة الكاملة، وضربت موعدا مع سويسرا في الدور المقبل.

وبهذه النتيجة ودعت كرواتيا ثالث العالم البطولة من دور المجموعات كما تم كتابة نهاية حزينة للأسطورة لوكا مودرتيش، الذي ودع البطولة مبكرا رغم كتابة تاريخ جديد لكونه أصبح أكبر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس أوروبا