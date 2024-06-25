الزمالك يكشف عن أول تحرك حال عدم تنفيذ مطالبه وينتقد الإعلام

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، عن أول قرار سينفذه مجلس إدارة القلعة البيضاء، في حال عدم تنفيذ مطالبه في أزمته مع اتحاد الكرة.

وكانت أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام نظيره الزمالك، والتي كانت من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء 25 يونيو.

وذكرت الرابطة أن هذا القرار جاء بعد اعتذار نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن المشاركة في مباراة القمة بسبب ظروف قهرية.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي 2 MBC MASR:” يجب التوضيح أن الزمالك اعتذر عن مباراة الاهلي ولم ينسحب”.

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وتابع:” النادي الاهلي ليس طرفًا في هذه الأزمة ولكن من الحظ الغريب أن مطالب مجلس الإدارة جاءت قبل مباراة القمة في الدوري”.

وواصل:” سيتم الإعلان إذا كان الزمالك سيستكمل مبارياته في الدوري أم لا خلال الساعات القادمة”.

وأردف:” هناك سؤالًا لا نعرف إجابته لماذا لم يعرف الزمالك جدوله في الدوري كاملًا حتى نهاية الموسم؟، نحتاج للرد على سؤالنا؟.

واستكمل:” تعرضنا لأخطاء فادحة في مباراة المصري وأيضًا مباراة فاركو في الدور الأول، لم نعد نسطيع تحمل كل هذا الظلم”.

وأضاف:” رحيل بيريرا أو عامر حسين هذه ليست مشكلتنا لم تكن مشكلتنا مع الأشخاص بل في المنظومة، وهناك حديث غير مقبول من بعض الإعلاميين عن موقفنا من مباراة القمة وعليهم تقديم اعتذار للجماهير “.

واختتم حديثه:” ممكن أن تصعد أزمة الزمالك إلى المحكمة الرياضية، الكرة تحتاج لناس دارسة ولديها علم وليس حجاج، عامر حسين يدير المسابقة بشكل قديم، أشك إنه يقوم بوضع الجدول عن طريق الكمبيوتر”.