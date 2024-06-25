الزمالك يكشف موعد تحديد موقفه من استكمال بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، موعد تحديد موقف النادي من استكمال الدوري موسم 2023/24.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة "2 MBC MASR": "الزمالك اعتذر عن مباراة الأهلي وليس منسحبا، والأهلي ليس طرف في الأزمة، لكن الحظ الغريب أن طلباتنا جاءت قبل مباراة القمة".

وأوضح: "موقف الزمالك من المباريات المقبلة في بطولة الدوري سيتم إعلانه خلال ساعات".

وأضاف: "لا أحد يعرف من هم أعضاء لجنة المسابقات سوى عامر حسين فقط، ولماذا لا نعرف جدول الدوري بشكل كامل حتى نهاية المسابقة".

وأتم المتحدث الرسمي باسم الزمالك: "نحتاج لإجابة على الأسئلة من لجنة المسابقات، لكننا دائما نتلقى ردودا فى شأن آخر مختلف".

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من الخطيب بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة