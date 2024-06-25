في الدقائق الأخيرة.. إيطاليا تتأهل لدور الـ16 ليورو 2024 على حساب كرواتيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إيطاليا وكرواتيا التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

وتعادل منتخب إيطاليا مع كرواتيا 1-1 في الدقائق الأخيرة على ملعب ريد بول سالزبورج.

سجل هدف كرواتيا، مودريتش في الدقيقة 55.

سجل هدف إيطاليا، ماتيا زاكايني في الدقيقة 90+8.

وبهذا التعادل تأهل منتخب إيطاليا لدور الـ16 وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما تصدر إسبانيا المجموعة برصيد 9 نقاط.

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