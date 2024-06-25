ستوري نجوم كرة القدم... عطلة وردة وكوكا.. وتدريبات صلاح والحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك نجوم كرة القدم متابعيهم اليوم الإثنين عدداً من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

وشارك عمرو وردة متابعية جانب من عطلته التي يقضيها خلال الفترة الجارية في اليونان بجانب تدريبات له في صالة الحديد، بينما شارك أحمد حسن "كوكا" متابعيه لقطات من عطلته الصيفية، بينما ظهر محمد صلاح بصورة مع ابنته وأخرى ظهر بها وهو يتدرب في صالة الحديد.

وعلى الجانب الآخر شارك أكرم توفيق لاعب الأهلي متابعيه دعائًا يترحم به على والده، بينما شارك المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي متابعيه تدريباته وكذلك أحمد عبد القادر الذي مازح في "ستوري" أخرى متابعيه بصورة مع زميله المالي بالفريق أليو ديانج.

وشارك لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان متابعيه هدفًا له بشباك المصري بينما شارك باسم مرسي لاعب الإسماعيلي جماهير اطلاله له.

ويمكنكم الاطلاع على الصور بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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