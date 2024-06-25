الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لايبتزج (ألمانيا): فعلتها إيطاليا وحسمت تأهلها إلى الدور المقبل لبطولة يورو 2024، بصعوبة بالغة وفي توقيت قاتل كالعادة، كما فعلت دائماً في البطولات الكبرى، التي شهدت انطلاقتها فيما بعد، وهذا هو سرها.

"إيطاليا عادت من الموت فاحذروها"، هذا هو العنوان الأبرز للتأهل الإيطالي إلى الدور المقبل لملاقاة سويسرا في ثمن النهائي، بعد التعادل بهدف لمثله أمام كرواتيا، وجاء الهدف الإيطالي بواسطة ماتيا راكايني لاعب لاتسيو في الدقيقة 90 + 8 وهو توقيت قاتل، بعد أن كان النجم المخضرم لوكا مودريتش قد سجل هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة 55 بعد ثواني من اهداره ركلة جزاء.

وفي المجموعة ذاتها حصدت اسبانيا العلامة الكاملة أي 9 نقاط من 3 مباريات بعد فوزها في جميع مبارياتها على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، وسجلت 5 أهداف ولم يدخل المرمى الاسباني أي هدف، ليصبح المنتخب الاسباني هو صاحب الأداء الأكثر ثباتاً في البطولة حتى الآن بعناصره الشابة المتوهجة.

وداع حزين للقائد التاريخي مودريتش



المشهد الحزين في القمة الإيطالية الكرواتية هو وداعية القائد لوكا مودريتش الذي قدم لمنتخب بلاده كل ما يستطيع على مدار 18 عاماً منذ مباراته الدولية الأولى عام 2006، ولكنه لم يوفق أبداً في قيادتهم لاحراز أي لقب، وهو يبلغ في الوقت الراهن 38 عاماً، وخاض مع كرواتيا 178 مباراة دولية، وسيظل الأمير لوكا أيقونة الكرة الكرواتية في جميع الأحوال، ويكفي أنه في لحظات الحزن حقق لقب أفضل لاعب في المباراة أمام أيطاليا.