الامارات | 3 منتخبات ضمنت صعودها إلى دور الـ 16 بعد فوز إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2024

استفادت منتخبات إنجلترا وفرنسا وهولندا من فوز إسبانيا على البانيا 1-0 في دورتموند في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا، وضمنت تأهلها الى ثمن النهائي.

وتملك كل من إنجلترا وفرنسا وهولندا 4 نقاط بعد جولتين وضمنت تواجدها في الدور المقبل كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث على الأقل، وذلك قبل مبارياتها في الجولة الثالثة الاخيرة الثلاثاء، حيث تلعب إنجلترا متصدرة المجموعة الثالثة مع سلوفينيا، وهولندا متصدرة الرابعة مع النمسا، وفرنسا ثانية الرابعة مع بولندا.