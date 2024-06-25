شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوي أحزان بيراميدز استعداداً للبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للمقاولون العرب ، بقيادة معتمد جمال، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الماضية بالدوري، والتي خسرها ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام البنك الأهلي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي في الرابعة عصر الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري قد انتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.