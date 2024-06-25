الامارات | 5 صفقات «سوبر» متاحة مجاناً في سوق الانتقالات الصيفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُهيمن خمس صفقات مجانية من العيار الثقيل للاعبين مواطنين على سوق الانتقالات الصيفية، الذي بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التحرك نحوه لدعم صفوفها مع بدء التحضيرات للموسم الجديد 2024-2025.

ويتقدم تلك الصفقات مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت (33 عاماً)، الذي انتهت علاقته مع «فخر أبوظبي» بالتراضي مع نهاية الموسم المنصرم، وسط اهتمام أكثر من نادٍ للظفر بخدمات اللاعب، أبرزها العين والنصر.

وتجدد موعد سيباستيان تيغالي (39 سنة) مع سوق الانتقالات الصيفية للموسم الثاني على التوالي، بعدما قرر نادي الشارقة توجيه الشكر له على الموسم الذي قضاه مع «الملك» قادماً إليه من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الماضي.

وخاض تيغالي مع الشارقة 18 مباراة بواقع 660 دقيقة، سجل خلالهم خمسة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

وخرج الحارس الدولي محمد الشامسي من حسابات نادي الوحدة، الذي قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب هذا الصيف، بعدما غاب لفترات ليست بالقصيرة عن تشكيلة «العنابي» في الموسم المنصرم، إذ لم يلعب معه سوى تسع مباريات فقط في الدوري من أصل 26.

وعلى الرغم من أن عمر عبدالرحمن توقف عن اللعب منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع الوصل بالتراضي، بعد موسم لم يظهر خلاله سوى في مباراة واحدة، إلا أنه ينوي الظهور بدوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، بانتظار وصول عرض جاد من أحد أندية الدوري.

كما أصبح مهاجم العين، سلطان الشامسي، متاحاً بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما قررت إدارة «الزعيم» الاستغناء عن خدماته مع أربعة لاعبين آخرين، بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق منذ انضمامه إليه في صيف 2021، لعب خلالها 21 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، أحرزها جميعاً في الموسم المنصرم.