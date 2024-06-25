الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الجواد «سكا دي ليجل» بطل كأس رئيس الدولة في إيطاليا

ظفر الجواد «سكا دي ليجل» بلقب المحطة الثالثة لكأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت الأحد الماضي في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة الـ31.

وتمكن الجواد «سكا دي ليجل» المنحدر من نسل (المرتجز x سيا بنت أكبر)، من الفوز والظفر بلقب الكأس الغالية بمحطتها الإيطالية، ويعود البطل للمالك عبدالله بن فهد العطية، وذلك تحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت، وتحت قيادة الفارس لوكاس دولوزيه.

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