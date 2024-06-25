الامارات | «لافتة مسيئة» تتسبب في تغريم الاتحاد الدنماركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوقب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بغرامة مالية قيمتها 10 آلاف يورو (10 آلاف و700 دولار)، بسبب لافتة مسيئة رفعتها جماهيره خلال مباراة إنجلترا في يورو 2024 بألمانيا. وأكد الاتحادان الدنماركي والأوروبي لكرة القدم قرار الغرامة، أمس، حيث أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الرسالة الموجودة على اللافتة لا تليق بحدث رياضي. ولم يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل، لكن اللقطات أظهرت مشجعين للدنمارك يحملون لافتة مكتوباً عليها «اللعنة على الاتحاد الأوروبي» في المباراة التي أقيمت بمدينة فرانكفورت يوم الخميس الماضي.

وصرح رئيس الاتحاد الدنماركي إريك بروغر راسموسن، عبر قناة (تي في 2) المحلية، بأنهم سيدفعون الغرامة المالية، لكنهم سيحاولون التعرف إلى هوية الذين رفعوا اللافتة، وإذا نجحت المحاولة فسيجبرونهم على دفع الغرامة.