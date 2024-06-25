الامارات | أحمد بن محمد رئيساً لنادي دبي لسباقات الهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (38) لسنة 2024 بشأن نادي دبي لسباقات الهجن، حيث حدّد المرسوم أهداف النادي واختصاصاته وهيكله التنظيمي، كما أصدر سموه القرار رقم (27) لسنة 2024 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً لنادي دبي لسباقات الهجن.

إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (41) لسنة 2024 بتعيين علي سعيد علي بن سرود المنصوري مديراً تنفيذياً لنادي دبي لسباقات الهجن.

كما أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، القرار رقم (1) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عتيق سالم بالعرطي الحميري، راشد مبارك مرخان الكتبي، عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، سهيل حمد مرخان الكتبي، إلى جانب المدير التنفيذي للنادي، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مركز عالمي لسباقات الهجن

وفصّل المرسوم رقم (38) لسنة 2024 أهداف نادي دبي لسباقات الهجن، وتشمل: الإسهام في ترسيخ مكانة دبي لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة سباقات الهجن، وتطوير وتعزيز ونشر هذه الرياضة للارتقاء بها إلى المستويات الدولية، والمحافظة عليها باعتبارها موروثاً تاريخياً وعربياً أصيلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الأجيال القادمة للمحافظة عليها وضمان استدامتها، وتعزيز ثقافة الهجن العربية الأصيلة، وتوسيع القاعدة المعرفية عن رياضة الهجن، وكذلك الاهتمام بسلالات الهجن العربية الأصيلة، وحفظ وتوثيق بياناتها للأجيال القادمة.

كما حدّد المرسوم اختصاصات نادي دبي لسباقات الهجن، وتتضمن: تطبيق الأسس والمعايير الدولية المتعلقة برياضة سباقات الهجن، وإعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة برياضة الهجن، وتطوير الأنشطة ذات الصلة، وكذلك تنظيم والمشاركة في تنظيم المسابقات المحلية والدولية لرياضة سباقات الهجن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ووضع الأنظمة واللوائح والأحكام المتعلقة برياضات ومسابقات الهجن، المتوافقة مع الأسس والمعايير الدولية المرتبطة بهذه الرياضات والمسابقات، وتحديثها بشكل دوري.

وتشمل اختصاصات النادي أيضاً: تنظيم والمشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل والبرامج المتخصصة، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف النادي، والتنسيق والتعاون والمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية لوضع المعايير والضوابط المتعلقة بترخيص منشآت الهجن والأنشطة التابعة لها في إمارة دبي، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف النادي.

قاعدة بيانات

كما يُعنى النادي، وفقاً لما نصّ عليه المرسوم، بإقامة وتنظيم مزادات الهجن والإشراف عليها، ووضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لتنظيمها، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ سلالات الهجن العربية الأصيلة، واستخدامها للأغراض التي تُحقِّق أهداف النادي، وتأسيس الشركات والمؤسّسات ذات الصلة بمجال عمل النادي، وفقاً للتشريعات السارية.

وألزم المرسوم جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، وغيرها من الجهات، بالتعاون التام مع النادي، لتمكينه من تحقيق أهدافه، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم، والقرارات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له متى طُلِب منها ذلك.

وباستثناء القرارات التي يختصّ رئيس النادي بإصدارها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (38) لسنة 2024، يُصدر رئيس مجلس إدارة النادي أو من يُفوِّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.

ويُلغى بموجب المرسوم الجديد، القرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء نادي دبي لسباقات الهجن، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقرار رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تحلّ محلها.

أهداف النادي

يهدف النادي إلى الإسهام في ترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة سباقات الهجن، وتطويرها ونشرها، والمُحافظة عليها كموروث تاريخي وعربي أصيل.

اختصاص النادي

. تطبيق الأسس والمعايير الدولية المتعلقة برياضة سباقات الهجن، وإعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بها.

. التنسيق والتعاون والمشاركة مع الجهات الحكوميّة المعنية لوضع المعايير والضوابط المتعلقة بترخيص منشآت الهجن والأنشطة التابعة لها في دبي.