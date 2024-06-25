شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستعين بإنبي لاستكشاف الجونة قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، بقيادة طلعت يوسف، بالمباريات السابقة لفريق الجونة، وآخرها مواجهة إنبي التى انتهت بهزيمة الفريق الساحلي بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علاء عبد العال قبل مواجهة الخميس المرتقبة.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة فى الرابعة عصر الخميس المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكان مودرن فيوتشر قد تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.