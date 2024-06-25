شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخوض 3 وديات فى لاتفيا استعداداً لتصفيات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

قرر الألماني رودل، المدير الفني لمنتخب كرة السلة رجال، خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر لاتفيا الذى يقيمه الفراعنة استعدادا للتصفيات المؤهلة للأولمبياد والتى تقام باليونان 2 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب السلة مواجهات مع منتخبات جورجيا ولاتفيا بالإضافة إلى الكاميرون.

وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر 14 لاعباً، ويرافقهم أيمن على عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيسا للبعثة.

واللاعبون هم، أحمد عادل، كريم الجيزاوى، باتريك جاردنر، يوسف شحاتة، إيهاب امين، عمرو الجندى، هيثم كمال، يوسف رفعت، أنس أسامة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، عمر هشام، أحمد ياسر، عمر طارق.