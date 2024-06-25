شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي فى ديربي القناة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف النادي المصري استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الدوري، في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس 27 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وكان النادي المصري قد خسر المباراة الماضية أمام سيراميكا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 42 في المركز الثالث.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي سمير فكري وأمادو با، لاعبى خط وسط الفريق في اللقاء المقبل للفريق البورسعيدي بالدوري أمام الإسماعيلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وكان سمير فكري وأمادو با قد غابا عن مباراة المصري الماضية أمام سيراميكا في الجولة 27 بالدوري بسبب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك في الجولة 26.