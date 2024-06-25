شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الاتحاد السكندري بطلا لكأس مصر للمرة الأخيرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

حقق الاتحاد السكندرى آخر ألقابه الرسمية فى كرة القدم، عندما توج للمرة السادسة فى تاريخه بطلا لمسابقة كأس مصر فى مثل هذا اليوم 25 يونيو 1976، بعد هزيمة الأهلى باستاد القاهرة بهدف دون رد سجله طلعت يوسف فى الدقيقة "62" واحتسبه الحكم الإيطالى بريكاردو، رغم خلع حذاء طلعت يوسف أثناء تسديد الكرة، وسط اعتراضات كبيرة من جانب الأهلى.



وتوج الاتحاد للمرة الثالثة على حساب الأهلى حيث سبق أن هزمه فى النهائى قبلها بنصف قرن "1926" محققا لقبه الأول، والثانية قبل ثلاثة أعوام، وبالتحديد عام "1973" وكانت المرة الخامسة.

وكان الاتحاد قد توج مرتين على حساب الزمالك أعوام "1948، 1963"، وقبلهما عام "1936" على حساب السكة الحديد.

تشكيل الاتحاد المتوج كان يتكون من : حسن عرابى، محيى عثمان،محمد إبراهيم المزاتى" بوبو"، أحمد خليل "زهرة"، سيد كروان، عبدالرحيم يونس شحاتة "شحتة السكندرى"، طلعت يوسف (فتحى حمودة)، فكرى مرسى، عادل البابلى، رزق نصار، عبدالفتاح الجارم (وحيد حسن).

تشكيل الأهلى كان يضم كلا من: إكرامى الشحات، أحمد عبدالباقى، حسن حمدى، مصطفى يونس، فتحى مبروك، صفوت عبدالحليم (طاهر الشيخ)، عبدالمنعم مصطفى "شطة"، مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، جمال عبدالعظيم (محسن صالح).

الاتحاد السكندرى هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الأهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل فى 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976