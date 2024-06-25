"ظروف قهرية منعتنا".. القصة الكاملة لأزمة مباراة القمة ورفض الزمالك خوضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي التي كان من المقرر لها تنفيذاّ لموقفه المعلن عقب أزمة مباراته أمام المصري.

وكانت بداية الأزمة من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والتي شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وانتهت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية.

وهذا كان التسلسل الزمني لأزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك:

بيان الزمالك "يوم الإثنين 17 يونيو الجاري"

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً للرد على الأخطاء التحكيمية ـ حسبما يرى ـ التي شهدتها مباراة فريقه أمام المصري.

واشتمل البيان على 4 مطالب وهم : الأول التحقيق في أحداث المباراة وإيقاف حكم الساحة أحمد الغندور وحكم تقنية الفيديو، الثاني عدم خوض الفريق الأبيض أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، الثالث انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري ، والرابع تحقيق جميع مطالب النادي السابقة.

رد اتحاد الكرة المصري " السبت 22 يونيو الجاري"

وردت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على بيان نادي الزمالك في بيان رسمي أمس السبت :"فترات التوقف الخاصة بالنادي الأهلي بوصفه صاحب المشاركات الأكثر قارياً وعالميا تم الوفاء بها، وكذلك توقفات الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وهذه الأندية الثلاثة تشارك بعدد مباريات أقل من الأهلي".

جلسة رابطة الأندية مع حسين لبيب " السبت 22 يونيو الجاري"

عُقد السبت جلسة بين رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وشهدت تمسك مسؤولي القلعة البيضاء بعدم خوض القمة، إلى جانب تقديم الرابطة أعتذر للنادي الأبيض بعد تصريحات ثروت سويلم حول موقف الفريق من خوض المباراة.

إعلان طاقم التحكيم الإسباني " الأحد 23 يونيو الجاري"

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الإسباني أليخاندرو مونييز رويز حكماً لمباراة الأهلي والزمالك ويعاونه كلا من دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، وفرانشيسكو خوسيه حكماً رابعاُ، فيما يتولى تقنية الفيديو سانتياجو خايمي ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

الزمالك يُعلن عدم خوض مباراة القمة "الإثنين 24 يونيو الجاري"

وأعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي اليوم الإثنين عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري بعد عدة اجتماعات مع الرابطة ووزير الرياضة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

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