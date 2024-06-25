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رابطة الأندية تُخطر الأهلي بفوزه 2-0 رسميًا على الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك.

وذكرت رابطة الأندية عبر بيان مُرسل للمدير التنفيذي للنادي الأهلي:"بناءً على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا باعتذاره عن أداء مباراة الأهلي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرير عدم إقامتها نظرًا لاعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة مع اعتبار فوز ناديكم بالمباراة بنتيجة 2-0".

وكان فريق الزمالك قبل المباراة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة ـ سيتم خصم 3 نقاط ـ فيما كان يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة ـ سيضاف 3 نقاط ـ.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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