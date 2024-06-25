بيان عاجل من الأهلي بشأن مباراة القمة ضد الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي تسلم إخطار رسمي من رابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء.

وأوضح الأهلي في بيانه إنه تلقى تعليمات تفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددا لها غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء.

وأكد الأهلي أنه تم اعتباره فائزا بمباراة القمة ضد الزمالك بنتيجة 2-0 نظرا لانسحاب المنافس.

وكان قد أعلن نادي الزمالك بيانا رسميا منذ قليل جاء نصه كالتالي: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا، أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادىء كرة القدم".

وأضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وأتم الزمالك في بيانه: "فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف، الزمالك أولاً".

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