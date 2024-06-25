شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب تقريراً عن مصابي المصري قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

طلب علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تقريراً من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات عن مصابي الفريق، لتحديد موقفهم من مواجهة الإسماعيلي المرتقبة.

وتضم قائمة المصابين، حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، والذي أصيب بشرخ في إصبع القدم الكبير وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الأصبع، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة، فيما يعاني حسن علي من إصابته بكدمة في مفصل الركبة، بينما تضم القائمة أيضًا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة، وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس 27 يونيو الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.