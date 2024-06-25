شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحاضر فى الدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب الأولمبى، محاضرة على المدربين المشاركين في دورة الرخصة A، المقامة حاليا تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

وانطلق المستوى الثاني للدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية، السبت الماضى، ويستمر الكورس حتى الخميس 27 يونيو، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين ويحضره 25 مدربا من الدارسين فى الدورة.

وكان المستوى الأول قد انتهى يوم 26 مايو الماضى، وحاضر به كل من: فتحى نصير وشطة وجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ومحمود فايز مدرب منتخب مصر السابق ودكتور وائل الرفاعى ودكتور أحمد حيدر ودكتور أحمد ساهر.

واشتملت محاضرات الدورة على ورش عمل عن الإعداد البدني والمهاري والخططي ومحاضرات طرق اللعب الحديثة وتحليل الأداء وعلم النفس الرياضى.

وشارك في دورة الرخصة A كل من: محمد صلاح نجم الزمالك السابق وسمير كمونة نجم الأهلى السابق وأحمد سامى مدير فنى سموحة ورضا شحاتة وحسن مصطفى وعبد الحميد حسن عبد الله رجب ومؤمن عبد الغفار أيمن المزين وأحمد فتح الله ويوسف حمدى وكرم مرسي وحسن موسى وأيمن السراج.